Машинобудівна компанія Ахметова відкриває виробництво на заході України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "ДТЕК Енерго", до складу якої входить Corum Group.

"В умовах війни з російськими окупантами нам вдалося оперативно знайти альтернативні потужності та частково перемістити критично важливе для нас виробництво Corum Group. Від оперативної та надійної роботи машинобудівників залежить стабільна робота вугільних підприємств, а отже - наявність світла та тепла у будинках українців. Ми робимо все можливе, щоб надалі забезпечувати енергонезалежність країни та наближаємо нашу перемогу відданою працею", - заявив Ільдар Салєєв, генеральний директор "ДТЕК Енерго".

За його словами, спеціалісти вже почали виробництво анкерів, протипожежних труб, рештаків і зірочок - все для забезпечення безперервної діяльності шахт "ДТЕК Енерго" та стабільної роботи енергосистеми України.

У Хмельницькому будуть виготовляти анкери та протипожежні труби - частину продукції Корум Дружківського машинобудівного заводу. Наразі машинобудівники налаштували процес виробництва, провели роботи щодо узгодження конструкторської документації та вже випустили перші партії анкерів.

Виробництво запчастин гірничошахтного обладнання (рештаки, зірочки), які виготовляли на Корум Світло шахтаря, буде розподілено на промислових майданчиках Волинської області. Всі підготовчі роботи проведені - перші зірочки будуть виготовлені та поставлені для потреб шахтарів "ДТЕК Енерго" вже у травні.