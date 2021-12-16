Машинное голосование: в СН рассказали об "экспериментах" на следующих выборах

"Что мы можем делать для увеличения мотивации людей участвовать в выборах - это, конечно, так называемое машинное голосование, оно во всем мире уже имплементируется. Это когда ты бюллетень вкладываешь не в урну, а в такую машину, и она сразу твой голос причисляет. Это, конечно, сделает невозможным фальсификации на участках, это сделает невозможным различные манипуляции с протоколами, которые были даже и на последних местных выборах", - рассказал Корниенко.

Он пояснил, что речь идет об очень больших инвестициях, поскольку есть 30 000 участков, а на каждую надо две машины.

"Одна стоит от 400 до 700 евро в зависимости от оснащенности, то есть 30 млн евро где-то надо взять. Это 7 млрд гривен просто на переоснащение, еще надо обучить членов комиссий и так далее. Но это перспективное направление, весь мир к нему идет. До 2024-го, я думаю, можно говорить об экспериментах с машинным голосованием", - говорит Корниенко.

По его словам, внедрение машинного голосования зависит от того, сколько государство сможет выделить на это средств.

"Если мы сможем найти на это несколько сотен миллионов гривен, хотя бы до миллиарда, мы сможем во всех крупных городах это запустить, там большие участки и длинный подсчет. Одна из причин, почему молодежь не интересна к выборам, это то, что все происходит долго, мы это тоже все исследовали", - отметил Корниенко.

Он добавил, что с другой стороны на таких участках должны оставаться и урны для "традиционных" избирателей, старшего поколения, для тех, кто давно этим занимается.