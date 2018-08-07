Машинисты "Укрзализныци" пройдут обучение для работы на локомотивах General Electric

Согласно соглашению, General Electric свой счет должен подготовить 10 машинистов "Укрзализныци"

Локомотивные бригады ПАО "Укрзализныця" будут обучать правилам эксплуатации и обслуживания локомотивов General Electric серии ТЕ33АС. Об этом сообщил и. о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

Как сообщается, уже отобраны 10 машинистов, которые во второй половине августа 2018 года пройдут соответствующее обучение в "Центре оценки и развития персонала железнодорожного транспорта" в городе Астана в Казахстане.

По словам Кравцова, УЗ начинает подготовку локомотивных бригад, которые будут работать на новой технике и в дальнейшем будут обучать своих коллег.

"Для Украины это техника нового поколения с несколько иной философией. Согласно заключенного соглашения, General Electric свой счет должен подготовить 10 машинистов Укрзализныци, которые затем, совместно со специалистами кадровых служб, развернут полный цикл теоретического и практического обучения своих коллег на местах", - отметил Кравцов.

Фото: Евгений Кравцов

Также отмечается, что украинские машинисты ознакомятся с принципами работы и основными характеристиками тепловозов, порядком действий в сложных метеорологических условиях, при возникновении препятствий во время движения.

Напомним, ранее Кравцов сообщал, что первые локомотивы американской компании General Electric придут в Украину до конца лета 2018 года.

Также ранее сообщалось, что General Electric рассматривает Крюковский вагоностроительный завод в Кременчуге (Полтавская область) как площадку для локализации производства своих тепловозов в Украине.

Отметим, "Укрзализныця" и General Electric Transportation в феврале 2018 года подписали пакет документов, который предусматривает 15-летнее партнерство в модернизации локомотивного парка и поставки новых локомотивов.

Стоимость одного тепловоза американской компании General Electric составляет 4,68 млн долларов.

Однако, как сообщали в "Укрзализныце", один тепловоз General Electric обойдется Украине примерно в 3,5 млн долларов. Отмечено, что более 28 млн долларов от этой суммы вернутся в бюджет Украины как НДС и более 11 млн долларов останутся в Украине за счет локализации производства в стране.

Украинские предприятия, которые будут привлечены в кооперацию и сертифицированные General Electric, смогут стать поставщиками товаров и услуг для GE и других производителей при реализации аналогичных проектов в других странах.