Машиністи "Укрзалізниці" пройдуть навчання для роботи на локомотивах General Electric

Відповідно до угоди, General Electric свій рахунок повинен підготувати 10 машиністів "Укрзалізниці"

Локомотивні бригади ПАТ "Укрзалізниця" навчатимуть правил експлуатації та обслуговування локомотивів General Electric серії ТЕ33АС. Про це повідомив в. о. голови правління УЗ Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляється, уже відібрано 10 машиністів, які в другій половині серпня 2018 року пройдуть відповідне навчання в "Центрі оцінки та розвитку персоналу залізничного транспорту" в місті Астана.

За словами Кравцова, УЗ починає підготовку локомотивних бригад, які працюватимуть на новій техніці та в подальшому навчатимуть своїх колег.

"Для України це техніка нового покоління з дещо іншою філософією. Відповідно до укладеної угоди, General Electric власним коштом має підготувати 10 машиністів Укрзалізниці, які потім, спільно з фахівцями кадрових служб, розгорнуть повний цикл теоретичного та практичного навчання своїх колег на місцях", - зазначив Кравцов.

Фото: Євген Кравцов

Також зазначається, що українські машиністи ознайомляться з принципами роботи та основними характеристиками тепловозів, порядком дій у складних метеорологічних умовах, при виникненні перешкод під час руху тощо.

Нагадаємо, раніше Кравцов повідомляв, що перші локомотиви американської компанії General Electric прийдуть в Україну до кінця літа 2018 року.

Також раніше повідомлялося, що General Electric розглядає Крюківський вагонобудівний завод у Кременчуці (Полтавська область) як майданчик для локалізації виробництва своїх тепловозів в Україні.

Зазначимо, "Укрзалізниця" і General Еlectric Transportation у лютому 2018 року підписали пакет документів, який передбачає 15-річне партнерство у модернізації локомотивного парку і постачання нових локомотивів.

Вартість одного тепловоза американської компанії General Electric становить 4,68 млн доларів.

Проте, як повідомили в "Укрзалізниці", один тепловоз General Electric обійдеться Україні приблизно в 3,5 млн доларів. Зазначено, що понад 28 млн доларів від цієї суми повернуться в бюджет України як ПДВ і понад 11 млн доларів залишаться в Україні за рахунок локалізації виробництва в країні.

Українські підприємства, які будуть залучені в кооперацію і сертифіковані General Еlectric, зможуть стати постачальниками товарів і послуг для GE та інших виробників при реалізації аналогічних проектів в інших країнах.