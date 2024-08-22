В машині з'явився новий звук: що він означає

Для діагностики автомобілів сьогодні існує ціла низка сучасних засобів: комп’ютеризованих, автоматизованих, електронних… Але один дідівський метод залишається дійсним дотепер – при тому що спеціально його ніхто не залучає. Нештатні звуки в машині з’являються самі собою – що вони означають?

В наш час досить багато автомобілів, які рухаються практично беззвучно – принаймні, для їхнього екіпажу. Але і в машинах, що мають шумовий фон, сторонні звуки бувають помітними відразу. Тому що штатний акомпанемент руху завжди зливається в суцільне гудіння, в якому важко виокремити конкретні джерела. А проблемний звук буде виділятись – чи то рівнем, чи то тональністю.

З-під капоту

Будь-який стукіт, гудіння, скрегіт з району двигуна є ненормальним проявом. Якщо винен двигун, майте на увазі, що більшість нештатних моторних шумів сприймаються як синхронні з його обертами. Іноді підозрілі шуми двигуна з’являються в момент нарощування навантаження, збільшення чи падіння обертів. Після чого можуть відразу зникати. Це може бути ознака серйозної несправності силового агрегата, тож машину треба негайно показати фахівцям.

З моторного відсіку бува долинають несподівані для автомобіля звуки – наприклад, скреготіння та гучний писк. Так нагадують про себе приводи навісного обладнання – генератора, насосів підсилювача керма та кондиціонера. Дуже лякатись не треба, найчастіше це ознака зносу пасів чи шківів, але якщо пищання не зникає, треба найближчим часом завітати на СТО. Загрозливе низькочастотне гудіння з підкапотного простору, залежне від обертів двигуна, означає проблему з роликами або муфтами тих самих приводів. Їх теж треба перевірити і замінити найближчим часом, але це не привід до паніки.

Вихлопна система

Особливо щедра на какофонію вихлопна система. Але коли вона пошкоджується в передній частині, її проблеми часто списують на силовий агрегат – поки діагност уважно не послухає і не зазирне під днище. Дірки у глушниках та нещільності на стиках їхніх труб особливих коментарів не потребують. Причому краще не відкладати перевірку на потім, бо глушник чи труба можуть відпасти і чіпляючись за асфальт, заважатимуть вам їхати.

В районі коліс

Дуже тривожне явище – гучне клацання та хруст при рушанні та в поворотах. В передньопривідних машин (а таких тепер абсолютна більшість) так звучать вкрай зношені шарніри приводу коліс – так звані ШРУСи. Якщо вони врешті-решт розсипляться на ходу, не можна виключати аварії. До речі, у задньопривідних моделей трансмісійні шарніри теж клацають, тільки при рушанні з місця та перемиканні передач, і звук цей долинає зазвичай з під днища.

Під час руху можуть гудіти підшипники коліс або коробка передач, як автоматична, так і чиста механіка. Підшипники міняють без особливих витрат, а ремонт коробки означає великі витрати.

Популярні шуми з боку коліс – стукіт шарнірів підвіски чи кермового управління. Миттєво вони не розваляться, і кілька днів на підготовку до візиту на СТО у вас буде. Часто ходова і кермове ремонтується комплексно, адже розбирати доводиться, як кажуть автослюсарі, півмашини.

Окремо треба сказати про рипіння зламаних пружин підвіски – звук неприємний і перспективний в плані витрат на ремонт. Але іноді його можна сплутати з рипінням кульових шарнірів важелів, з руйнацією гумових підставок на кінцях тієї ж пружини чи з виходом з ладу опорних підшипників стійок McPherson. Порядок витрат на ремонт тут один той самий.

Коротко

Яким би сучасним не був ваш автомобіль, можете вважати дуже цінним те, що в ньому іноді з’являються сторонні звуки. Тому що набагато гірше, коли щось нештатне на борту відбувається нишком, без відома водія. Який, між іншим, відповідає за технічний стан авто і його безпеку. Сказане особливо важливе для власника, який не має звички регулярно відвідувати СТО, де б робили профілактичний огляд найважливіших агрегатів і систем. Одне слово – час від часу прислуховуйтесь до своєї машини: іноді вона може повідомити вам щось дуже корисне.