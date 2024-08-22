В машине появился новый звук: что он значит

Для диагностики автомобилей сегодня существует целый ряд современных средств: компьютеризированных, автоматизированных, электронных… Но один дедовский метод остается действительным до сих пор – при том, что специально его никто не привлекает. Нештатные звуки в машине появляются сами собой – что они означают?

В настоящее время достаточно много автомобилей, которые двигаются практически беззвучно – по крайней мере, для их экипажа. Но и в машинах, имеющих шумовой фон, посторонние звуки бывают заметны сразу. Потому что штатный аккомпанемент движения всегда сливается в сплошное жужжание, в котором трудно выделить конкретные источники. А проблемный звук будет выделяться – будь то уровнем или тональностью.

Из-под капота

Любой стук, жужжание, скрежет из района двигателя является ненормальным проявлением. Если виноват двигатель, имейте в виду, что большинство нештатных моторных шумов воспринимаются как синхронные с его оборотами. Иногда подозрительные шумы двигателя появляются в момент наращивания нагрузки, увеличения или падения оборотов. После чего могут сразу исчезать. Это может быть признак серьезной неисправности силового агрегата, поэтому машину нужно немедленно показать специалистам.

Из моторного отсека случайно доносятся неожиданные для автомобиля звуки – например, скрежет и громкий писк. Так напоминают о себе приводы подвесного оборудования – генератора, насосов усилителя руля и кондиционера. Очень пугаться не надо, чаще всего это признак износа пасов или шкивов, но если пищание не исчезает, нужно в ближайшее время посетить СТО. Угрожающее низкочастотное гудение из подкапотного пространства, зависимое от оборотов двигателя, означает проблему с роликами или муфтами тех же приводов. Их тоже нужно проверить и заменить в ближайшее время, но это не повод к панике.

Выхлопная система

Особенно щедра на какофонию выхлопная система. Но когда она повреждается в передней части, ее проблемы часто списывают на силовой агрегат пока диагност внимательно не послушает и не заглянет под днище. Дыры в глушителях и неплотности на стыках их труб в особых комментариях не нуждаются. Причем лучше не откладывать проверку на потом, потому что глушитель или труба могут отпасть и цепляясь за асфальт, мешать вам ехать.

В районе колес

Очень тревожное явление – громкий щелчок и хруст при трогании и в поворотах. У переднеприводных машин (а таких теперь абсолютное большинство) так звучат крайне изношенные шарниры привода колес – так называемые шрусы. Если они, наконец, рассыпаются на ходу, нельзя исключать аварии. Кстати, у заднеприводных моделей трансмиссионные шарниры тоже щелкают, только при трогании с места и переключении передач, и звук этот доносится обычно из-под днища.

При движении могут гудеть подшипники колес или коробка передач, как автоматическая, так и чистая механика. Подшипники меняют без особых затрат, а ремонт коробки означает большие затраты.

Популярные шумы со стороны колес – стук шарниров подвески или рулевого управления. Мгновенно они не развалятся, и несколько дней на подготовку к визиту на СТО у вас будет. Часто ходовая и рулевая ремонтируется комплексно, ведь разбирать приходится, как говорят автослесари, полмашины.

Отдельно надо сказать о скрипе сломанных пружин подвески – звук неприятный и перспективный в плане затрат на ремонт. Но иногда его можно спутать со скрипом шаровых рычажных шарниров, с разрушением резиновых подставок на концах той же пружины или с выходом из строя опорных подшипников стоек McPherson. Порядок затрат на ремонт здесь один и тот же.

Кратко

Каким бы современным ни был ваш автомобиль, можете считать очень ценным то, что в нем иногда появляются посторонние звуки. Потому что гораздо хуже, когда что-то нештатное на борту происходит исподтишка, без ведома водителя. Который, между прочим, отвечает за техническое состояние авто и его безопасность. Сказано особенно важно для владельца, не имеющего привычки регулярно посещать СТО, где бы производили профилактический осмотр важнейших агрегатов и систем. Словом, время от времени прислушивайтесь к своей машине: иногда она может сообщить вам что-то очень полезное.