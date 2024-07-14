В машині підозрюваного у замаху на Трампа знайшли вибухівку, - CNN

Правоохоронці знайшли вибухівку у машині та будинку підозрюваного у сьогоднішньому замаху на колишнього президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Нагадаємо, що раніше стрілка ідентифікували як 20-річного Томаса Метью Крукса з Бетел-Парку, штат Пенсільванія. Влада каже, що він зробив кілька пострілів з даху будівлі неподалік від місця проведення мітингу, перш ніж його вбили агенти секретної служби.

За даними анонімних джерел видання у правоохоронних органах, у зловмисника, що стріляв в Трампа, було знайдено вибуховий матеріал в автомобілі та будинку.

Замах на Трампа

Нагадаємо, що сьогодні, 14 липня, у штаті Пенсільванія під час мітингу на екс-президента Дональда Трампа було скоєно замах.

Самого Трампа було поранено. Служба охорони відразу евакуювала колишнього президента зі сцени на якій він виступав під час вистрілу. Після евакуації Секретна служба повідомила, що Дональд Трамп перебуває у безпеці. А його передвиборчий штаб поінформував, що його оглянули у місцевій лікарні.

Детальніше про замах, підозрюваного та реакцію нинішнього президента та основного опонента Трампа на цьогорічних виборах Джо Байдена, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що український президент Володимир Зеленський також відреагував на даний акт насильства в бік Трампа.

РБК-Україна також писало про те, що Росія цього разу також не пройшла повз і вкотре спробувала звинуватити Україну в причетності. Пропагандисти Кремля вигадали фейк із замахом на Трампа та нібито навіть найшли "український слід".

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