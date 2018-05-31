Машина, сбившая ребенка в ДТП, не является частью президентского кортежа

Об этом сообщили в администрации президента Украины

Машина, сбившая велосипедиста в Киеве на переходе 31 мая, не принадлежала кортежу президента Украины Петра Порошенка. Об этом РБК-Украина сообщили в администрации президента.

"Обнародована информация источников - это неправда. Указанная машина не является частью кортежа президента", - отметили в пресс-службе администрации президента Украины.

Напомним, в Киеве автомобиль сбил ребенка.

По словам очевидцев, у виновника ДТП были документы госслужащего.

"Ребенок вместе с велосипедом отлетел метров на 300. В срочном порядке пострадавшего госпитализировали", - говорится в сообщении. Сообщается, что на месте работает патрульная полиция.

