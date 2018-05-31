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В Киеве автомобиль сбил ребенка

НовостиПроисшествия    31.05.2018 - 22:09
Фото: место аварии (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Фото: место аварии (facebook.com/dtp.kiev.ua)

По словам очевидцев, у виновника ДТП документы госслужащего

В Киеве автомобиль сбил ребенка. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

По словам очевидцев, у виновника ДТП документы госслужащего.

"Ребенок вместе с велосипедом отлетел метров на 300. В срочном порядке пострадавшего госпитализировали", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте работает патрульная полиция.

Отмечается, что ребенок находится в критическом состоянии.

Напомним, в декабре 2017 во Львовской области автомобиль BMW насмерть сбил 49-летнего велосипедиста. 

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Теги публикации: ДТП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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