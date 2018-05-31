По словам очевидцев, у виновника ДТП документы госслужащего
В Киеве автомобиль сбил ребенка. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
По словам очевидцев, у виновника ДТП документы госслужащего.
"Ребенок вместе с велосипедом отлетел метров на 300. В срочном порядке пострадавшего госпитализировали", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на месте работает патрульная полиция.
Отмечается, что ребенок находится в критическом состоянии.
Напомним, в декабре 2017 во Львовской области автомобиль BMW насмерть сбил 49-летнего велосипедиста.