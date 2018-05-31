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Машина, що збила дитину в ДТП, не є частиною президентського кортежа

НовиниНадзвичайні події    31.05.2018 - 22:52
Фото: місце аварії (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Фото: місце аварії (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Про це повідомили в адміністрації президента України

Машина, що збила велосипедиста у Києві на переході 31 травня, не належала кортежу президента України Петра Порошенка. Про це РБК-Україна повідомили в адміністрації президента.

"Оприлюднена інформація джерел - це неправда. Зазначена машина не є частиною кортежу президента", - зазначили в прес-службі адміністрації президента України.

Нагадаємо, в Києві автомобіль збив дитину.

За словами очевидців, у винуватця ДТП були документи держслужбовця.

"Дитина разом з велосипедом відлетів метрів на 300. У терміновому порядку потерпілого госпіталізували", - йдеться в повідомленні. Повідомляється, що на місці працює патрульна поліція.

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Теги публікації: Київ, ДТП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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