Машина з електроручником: як користуватися і в чому мінуси

Немає питань, активувати стоянкове гальмо кнопкою набагато зручніше, аніж важелем чи педаллю. Але, як це часто буває, благі наміри конструкторів попутно додали користувачам клопоту. Розглядаємо, як не постраждати від негативних проявів електричного ручника.

Колись давно стоянкове гальмо розробили як незалежну систему, яка крім фіксації машини на місці стоянки мала б служити для аварійного гальмування – при відмові робочої гальмівної системи. Але коли техніка стала без перебільшення супернадійною, ручник став складнішим, з електроприводом та електронікою, та ще й отримав кілька допоміжних функцій.

Що вміє електро-ручник

З упевненістю можна сказати, що далекоглядні конструктори дали стоянковому гальму електропривод не тільки для полегшення користування ним. Відразу планувалося доручити йому більше завдань, відтак перелік його вмінь вийшов чималий:

Загальмовувати колеса однієї осі під час стоянки машини. Для цього водій тисне спеціальну кнопку або клавішу;

Без участі водія загальмовувати машину на час стоянки і так само автоматично виводити її з цього режиму в момент початку руху (за дотримання певних умов);

Без втручання водія притримувати машину від відкочування назад (вперед) при її рушанні на підйом чи під гору;

Уповільнювати і зупиняти машину у випадку відмови основної гальмівної системи;

Автоматично підтримувати (регулювати) зазори в системі, компенсуючи знос колодок та інших деталей колісних механізмів.

Як електро-ручник дбає про безпеку

Оскільки крім іншого інженери прагнуть більшої безпеки для користувача, вищезгаданий функціонал електричного стоянкового гальма залежить від цілого переліку умов. В усіх деталях про них треба дізнаватись з заводського мануалу вашої моделі, хоча найчастіше використовуються такі алгоритми:

Машина стає на ручник за будь-яких умов, незалежно від інших органів управління;

Зняти машину з стоянкового гальма зазвичай можна лише при натиснутій педалі гальмів та увімкненому запаленні;

Часто умова автоматичного зняття з ручника – всі закриті двері та застебнуті паси безпеки, плюс натиснута педаль акселератора;

Коли водій заглушив мотор, відстебнувся або відкрив двері, стоянкове гальмо самостійно блокує колеса, роблячи висновок, що поїздку завершено;

При увімкненій задній передачі у деяких машин автоматичне зняття з ручника не спрацьовує – з метою уникнення особливо небезпечних помилкових дій водія;

Якщо при працюючому двигуні залишити АКП в режимі Drive і вийти із салону, активований електро-ручник триматиме машину, хоча без нього машина з автоматом могла б почати повільний рух.

Недоліки електричного ручника

Кожне вдосконалення має зворотній бік, і в електричного стоянкового гальма він теж є. Для більшості користувачів його мінуси не є принциповими, але тим, хто експлуатує свою машину в щоденному режимі протягом цілого року, важливо про них знати.

Перш за все, таке стоянкове гальмо не вийде використовувати як аварійне, при відмові основної гальмівної системи. Тому що коли затягнути електро-ручник на швидкості (і тримати кнопку/клавішу), в більшості моделей електроніка спочатку активує основну гальмівну систему, а вже після уповільнення до 3 – 10 км/год увімкнеться власне стоянкова система. Але ж коли з основною системою будуть якісь проблеми, зазначений алгоритм буде порушено.

І ще один помітний недолік електро-гальм у тому, що водій не завжди має змогу заблокувати його активацію. А іноді не бажано ставити машину на ручник – наприклад, у вологу погоду за температури близько нуля, коли є висока ймовірність примерзання колодок до дисків (барабанів).

Якщо коротко

При всіх перевагах стоянкового гальма з сервоприводом воно має певні недоліки, і найважливіший з них – достатньо складна конструкція. А це в принципі знижує надійність, що неприпустимо, бо по суті ручник є дублером для дуже важливої системи керування – гальмівної. Тому рекомендується при кожному відвідуванні СТО замовляти майстрам інспекцію електро-ручника, щоб найменші натяки на негаразди були тут же усунені.