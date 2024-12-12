Машина с электроручником: как пользоваться и в чем минусы

Нет вопросов, активировать стояночный тормоз кнопкой гораздо удобнее, чем рычагом или педалью. Но, как это часто бывает, благие намерения конструкторов попутно добавили пользователям хлопот. Рассматриваем, как не пострадать от негативных проявлений электрического ручника.

Когда-то давно стояночный тормоз разработали как независимую систему, которая помимо фиксации машины на месте стоянки должна была бы служить для аварийного торможения - при отказе рабочей тормозной системы. Но когда техника стала без преувеличения супернадежной, ручник стал сложнее, с электроприводом и электроникой, да еще и получил несколько вспомогательных функций.

Что умеет электро-ручник

С уверенностью можно сказать, что дальновидные конструкторы дали стояночному тормозу электропривод не только для облегчения пользования им. Изначально планировалось поручить ему больше задач, поэтому перечень его умений получился немалый:

Затормаживать колеса одной оси во время стоянки машины. Для этого водитель нажимает специальную кнопку или клавишу;

Без участия водителя затормаживать машину на время стоянки и так же автоматически выводить ее из этого режима в момент начала движения (при соблюдении определенных условий);

Без вмешательства водителя придерживать машину от откатывания назад (вперед) при ее трогании на подъем или под гору;

Замедлять и останавливать машину в случае отказа основной тормозной системы;

Автоматически поддерживать (регулировать) зазоры в системе, компенсируя износ колодок и других деталей колесных механизмов.

Как электро-ручник заботится о безопасности

Поскольку помимо прочего инженеры стремятся к большей безопасности для пользователя, вышеупомянутый функционал электрического стояночного тормоза зависит от целого перечня условий. Во всех деталях о них нужно узнавать из заводского мануала вашей модели, хотя чаще всего используются следующие алгоритмы:

Машина становится на ручник при любых условиях, независимо от других органов управления;

Снять машину со стояночного тормоза обычно можно только при нажатой педали тормоза и включенном зажигании;

Часто условие автоматического снятия с ручника - все закрытые двери и застегнутые ремни безопасности, плюс нажатая педаль акселератора;

Когда водитель заглушил мотор, отстегнулся или открыл дверь, стояночный тормоз самостоятельно блокирует колеса, делая вывод, что поездка завершена;

При включенной задней передаче у некоторых машин автоматическое снятие с ручника не срабатывает - во избежание особо опасных ошибочных действий водителя;

Если при работающем двигателе оставить АКП в режиме Drive и выйти из салона, активированный электро-ручник будет держать машину, хотя без него машина с автоматом могла бы начать медленное движение.

Недостатки электрического ручника

Каждое усовершенствование имеет обратную сторону, и у электрического стояночного тормоза она тоже есть. Для большинства пользователей его минусы не принципиальны, но тем, кто эксплуатирует свою машину в ежедневном режиме в течение целого года, важно о них знать.

Прежде всего, такой стояночный тормоз не получится использовать как аварийный, при отказе основной тормозной системы. Потому что когда затянуть электро-ручник на скорости (и держать кнопку/клавишу), в большинстве моделей электроника сначала активирует основную тормозную систему, а уже после замедления до 3 - 10 км/ч включится собственно стояночная система. Но ведь когда с основной системой будут какие-то проблемы, указанный алгоритм будет нарушен.

И еще один заметный недостаток электро-тормозов в том, что водитель не всегда имеет возможность заблокировать его активацию. А иногда не желательно ставить машину на ручник - например, во влажную погоду при температуре около нуля, когда высока вероятность примерзания колодок к дискам (барабанам).

Если кратко

При всех достоинствах стояночного тормоза с сервоприводом он имеет определенные недостатки, и самый важный из них - достаточно сложная конструкция. А это в принципе снижает надежность, что недопустимо, так как по сути ручник является дублером для очень важной системы управления - тормозной. Поэтому рекомендуется при каждом посещении СТО заказывать мастерам инспекцию электро-ручника, чтобы малейшие намеки на неполадки были тут же устранены.