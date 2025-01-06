Машина з автоматом: чи слід ставати у "нейтраль" на світлофорі

Важко сказати чому так, але саме це питання є найбільш популярним серед водіїв-початківців, які сідають у машину з автоматичною трансмісією. Можливо, справа у тому, що відповідей може бути декілька – і хибних серед них не буде…

В багатьох випадках, розповідаючи щось про автоматичну трансмісію автомобіля випуску поточного століття, ми змушені обумовлювати, про який саме автомат йдеться. Адже в наш час їх є аж чотири: класичний гідромеханічний, безступінчастий з варіатором CVT, дешева роботизована механіка і досконалий преселективний робот – так званий з двома зчепленнями. Проте, саме у випадку із світлофором різниці між чотирма автоматами немає і все сказане (з деякими технічними нюансами) стосується всіх.

Що таке нейтраль

В усіх автоматичних трансмісіях режим нейтралі означає повне механічне роз’єднання двигуна і ведучих коліс. Тобто в механіці і роботах шестерні і вали відключаються одне від одного, в гідромеханіці – розмикаються пакети зчеплень-фрикціонів, у варіаторах – пас не торкається щільно своїх шківів. При тому в автоматичних трансмісіях є ще один спосіб розірвати потік потужності – так би мовити тимчасовий, за допомогою дисків зчеплення чи гідротрансформатора. І згадана "тимчасовість" часто умовна.

Нейтраль на світлофорі: для чого?

Головна вікова проблема класичного гідромеханічного автомата – у зношенні пакетів фрикціонів. І відбувається це саме в момент перемикання режимів D, R, P, N – у тому числі і при зупинці та стоянці на світлофорі.

Натомість коли механізми перемикань залишаються у стабільному стані, тобто у режимі D чи R, найбільш вразливі деталі не зношуються. А розмикання потоку потужності при стоянці машини в режимі D чи R відбувається за рахунок прослизання струменів оливи в гідротрансформаторі. Тобто в даному випадку теж нічого не зношується.

Який тоді сенс перемикатись у N (нейтраль) чи P (парковка), якщо саме в момент переходу відбувається додаткове зношення? Це ж саме можна сказати і про коробки-варіатори, бо вони сьогодні мають і пакети фрикціонів, і гідротрансформатор.

Коробки-роботи, які не мають гідротрансформатора, при натиснутій гальмівній педалі в режимі D автоматично розмикають свої зчеплення (в кого скільки є) – на то вони і автомати. І так само ніякого додаткового зношення в них не відбувається. Тобто сенсу відмовлятись від переваг автоматичної трансмісії і вдаватись до якихось механічних дій руками-ногами ми тут теж не бачимо.

Витрата пального на нейтралі

Але один аргумент за перехід на світлофорі в N таки є: витрата пального. Оскільки загальмована на передачі трансмісія навантажує двигун опором оливи, що перемішується у гідротрансформаторі, бензину чи дизпалива моторові потрібно більше. Проте, приріст становить менш ніж на півлітри на годину такої стоянки, і більшість водіїв такою цифрою може знехтувати.

Як довго можна стояти на нейтралі з АКП

Сподіваємось, зрозуміло, що під час коротких, до трьох-п’яти хвилин зупинок, переключати АКП у нейтраль не варто. Навіть виходить, що це шкідливо, бо коробка зазнає два зайві цикли змикання – розмикання, переживаючи додатковий знос. Звісно, це не стосується ситуацій, коли доводиться стояти порядку 5 – 15 хвилин, скажімо, біля залізничного переїзду.

Коротко

Отже, нейтраль при короткочасній зупинці на машині з будь-яким автоматом вмикати можна. Але не потрібно. Зрештою, якщо вже дуже хочеться на щось перемикатись, то перейдіть не в N, а в P – тоді хоча б не доведеться тримати машину гальмівною педаллю. Та й те, для моделей з функцією утримання на схилі це теж не має значення.