"Маржу Холодова" отменят: Кабмин подписал меморандум с табачниками

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и крупнейшие табачные компании Украины 12 декабря подписали Меморандум о взаимопонимании о прозрачном и предсказуемом регулировании развития табачной промышленности. Проект Меморандума был согласован днем ранее на заседании правительства и Милованов был уполномочен на его подписание со стороны Кабмина, передает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

Первым об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который является автором проекта постановления Верховной рады об отмене "Маржи Холодова". В рамках Меморандума стороны договорились о "предсказуемой, прозрачной и стабильной модели налогообложения в табачной промышленности", борьбе с контрабандой и расширении конкуренции на табачном рынке.

Европейская бизнес ассоциация приветствовала принятие данного Меморандума и выразила надежду, что все договоренности, заявленные в нем, будут выполнены. Не случайно среди основных целей Меморандума указано "содействие продвижению и сохранение прозрачной модели функционирования рынка табачных изделий, обеспечение ценообразования на конкурентной основе и в соответствии с принципами рыночной экономики".

4 октября парламент принял в целом законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов. И хотя тема данного законопроекта абсолютно не касалась табачной отрасли, накануне депутаты-члены профильного комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике внесли поправку №8, которая ввела фиксированную маржу – 7% доходности при продаже сигарет оптовым компаниям и 13% - розничным, что может удвоить доходы табачного оптовика-монополиста "Тедис Украина", пишет УНИАН.

Как известно из СМИ, эта поправка могла быть принята в интересах заместителя председателя парламентского комитета Андрея Холодова, который косвенно контролирует обширную сеть киосков по продаже сигарет. Против поправки выступила ЕБА и Совет предпринимателей при Кабмине.

"Эта поправка была внесена на скорую руку, с нарушением требований ст. 116 Регламента и она никак не связана с содержанием законопроекта. Поправка противоречит требованиям Всемирной торговой организации и международным принципам ценообразования и регулирования табачных изделий", – заявил глава Совета предпринимателей Леонид Козаченко в официальном письме к президенту, главе Верховной рады и премьер-министру.

По прогнозам Совета предпринимателей, введение в действие этой поправки привело бы к повышению цен на сигареты на 18% (в среднем на 7 грн. за пачку) уже в ближайшие недели. Из-за упомянутой поправки British American Tobacco в ноябре 2019 г. остановила производство сигарет на заводе в Прилуках, отозвала 25 млн предварительно заказанных акцизных марок на сумму более 505 млн грн.

Japan Tobacco International отозвала около 16 млн акцизных марок на 350 млн грн. А Philip Morris Ukraine заявила о существенном сокращении производства сигарет уже в ноябре, что могло привести к сокращению на 32% платежей компании по табачному акцизу.

Лишь срочное вмешательство в ситуацию президента, а в дальнейшем и Кабинета министров позволили предотвратить полномасштабный кризис и на рынке табачных изделий, и в доходах государственного бюджета, ведь все три упомянутые компании входят в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Украины, уверены эксперты.

После расследования журналистов "Схем" о связи депутата Холодова с табачным бизнесом и возможном лоббировании поправки №8 в своих интересах, 4 декабря 2019 г. Национальное антикоррупционное бюро открыло дело против Холодова по факту возможного совершения уголовного преступления, предусмотренного статьями 15 и 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением.