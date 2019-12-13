"Маржу Холодова" скасують: Кабмін підписав меморандум з табачниками

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов і найбільші тютюнові компанії України 12 грудня підписали Меморандум про взаєморозуміння про прозоре і передбачуване регулювання розвитку тютюнової промисловості. Проект Меморандуму був узгоджений днем раніше на засіданні уряду і Милованов був уповноважений на його підписання з боку Кабміну, передає РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

Першим про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який є автором проекту постанови Верховної ради про скасування "Маржі Холодова". У рамках Меморандуму сторони домовилися про "передбачувану, прозору та стабільну модель оподаткування тютюнової промисловості", боротьбу з контрабандою та розширення конкуренції на тютюновому ринку.

Європейська бізнес асоціація вітала прийняття даного Меморандуму та висловила надію, що всі домовленості, заявлені в ньому, будуть виконані. Не випадково серед основних цілей Меморандуму зазначено "сприяння просуванню і збереження прозорої моделі функціонування ринку тютюнових виробів, забезпечення ціноутворення на конкурентній основі і у відповідності з принципами ринкової економіки".

4 жовтня парламент прийняв у цілому законопроект №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів. І хоча тема даного законопроекту абсолютно не стосувалася тютюнової галузі, напередодні депутати-члени профільного комітету Верховної ради з фінансів, податкової та митної політики внесли поправку №8, яка ввела фіксовану маржу – 7% дохідності при продажу сигарет оптовим компаніям і 13% - роздрібним, що може подвоїти доходи тютюнового оптовика-монополіста "Тедіс Україна", пише УНІАН

Як відомо зі ЗМІ, ця поправка могла бути прийнята в інтересах заступника голови парламентського комітету Андрія Холодова, який побічно контролює велику мережу кіосків з продажу сигарет. Проти поправки виступила ЄБА і Рада підприємців при Кабміні.

"Ця поправка була внесена на швидку руку, з порушенням вимог ст. 116 Регламенту і вона ніяк не пов'язана зі змістом законопроекту. Поправка суперечить вимогам Світової організації торгівлі та міжнародним принципам ціноутворення та регулювання тютюнових виробів", – заявив голова Ради підприємців Леонід Козаченко в офіційному листі до президента, голови Верховної ради та прем'єр-міністра.

За прогнозами Ради підприємців, введення в дію цієї поправки призвело б до підвищення цін на сигарети на 18% (в середньому на 7 грн. за пачку) вже в найближчі тижні. Через згадану поправку British American Tobacco в листопаді 2019 р. зупинила виробництво сигарет на заводі в Прилуках, відкликала 25 млн попередньо замовлених акцизних марок на суму понад 505 млн грн.

Japan Tobacco International відкликала близько 16 млн акцизних марок на 350 млн грн. А Philip Morris Ukraine заявила про істотне скорочення виробництва сигарет вже в листопаді, що могло призвести до скорочення на 32% платежів компанії з тютюнового акцизу.

Лише термінове втручання в ситуацію президента, а в подальшому і Кабінету міністрів дозволили запобігти повномасштабній кризі і на ринку тютюнових виробів, і в доходах державного бюджету, адже всі три згадані компанії входять в ТОП-10 найбільших платників податків України, впевнені експерти.

Після розслідування журналістів "Схем" про зв'язок депутата Холодова з тютюновим бізнесом і можливе лобіювання поправки №8 в своїх інтересах, 4 грудня 2019 р. Національне антикорупційне бюро відкрило справу проти Холодова за фактом можливого вчинення кримінального злочину, передбаченого статтями 15 і 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем.