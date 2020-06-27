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Мартыненко заявил, что решение швейцарского суда не вступило в силу, и обжаловано в апелляции

Новости » Политика     27.06.2020 - 11:41
Мартыненко заявил, что решение швейцарского суда не вступило в силу, и обжаловано в апелляции
Фото: Николай Мартыненко (nfront.org.ua)

По словам Мартыненко, ему непонятны мотивы такого решения суда первой инстанции

Решение швейцарского суда в отношении экс-депутата Николая Мартыненко является промежуточным, и не вступило в силу, поскольку экс-депутат уже обжаловал его в апелляционном суде. Мартыненко считается неосужденным, пока не пройдены все судебные инстанции.

Об этом сообщила пресс-служба бывшего народного депутата.

Как сообщает пресс-служба, "тезис о "28 месяцах заключения" является неправдивой, ведь на самом деле 16 месяцев из них является условным сроком.

Также не соответствует действительности информация о "24 месяцах заключения" для Павла Скаленко" - на самом деле это также условный срок".

Мартыненко подчеркивает, что он не совершал преступления, категорически не соглашается с решением суда и оно выходит за юридические рамки.

"Из-за мировых карантинных ограничений и закрытые границы я не смог присутствовать на заседании суда первой инстанции и дать свои объяснения. Я не смог лично ответить на вопросы суда и засвидетельствовать всю беспочвенность упоминаний моего имени в этом деле. Решение суда является промежуточным и окончательным, оно не вступило в силу и я уже обжаловал его в апелляции", - сказал он.

Швейцарский адвокат Николая Мартыненко Реза Вафадар в комментарии отметил, что "в Швейцарии человек считается невиновным и неосужденным, пока не пройдены все стадии швейцарской юридической системы – апелляцию и федеральный Верховный суд".

Мартыненко сказал, что ему непонятны мотивы такого решения суда первой инстанции.

"Выглядит так, что эти мотивы находятся за пределами уголовного права и законодательства Швейцарии. Я не нарушал никаких законов и готов помочь швейцарскому правосудию разобраться в деле, которая основывается на извращенной и манипулятивной информации. Я буду настаивать на том, чтобы лично свидетельствовать в Апелляционном суде Швейцарии и показать всю беспочвенность этого дела", - добавил Мартыненко.

По его словам, он сам выступил инициатором скорейшего рассмотрения дела в суде. По словам бывшего депутата, "швейцарский прокурор Урс Кьолли пытался не допустить передачи дела в суд, осознавая ее провальность".

Напомним, в апреле 2017 года НАБУ задержало Мартыненко.

Антикоррупционные органы подозревают его в хищении в особо крупных размерах и создание преступной организации.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Николай МартыненкоСуд
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