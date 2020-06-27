Мартиненко заявив, що рішення швейцарського суду не набрало чинності, й оскаржено в апеляції

Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

За словами Мартиненка, йому незрозумілі мотиви такого рішення суду першої інстанції

Рішення швейцарського суду щодо екс-депутата Миколи Мартиненка є проміжним, і не набрало чинності, оскільки екс-депутат вже оскаржив його в апеляційному суді. Мартиненко вважається незасудженим, доки не пройдені всі судові інстанції.

Про це повідомила прес-служба колишнього народного депутата.

Як повідомляє прес-служба, "теза про "28 місяців ув’язнення" є неправдивою, адже насправді 16 місяців з них є умовним терміном.

Також не відповідає дійсності інформація й про "24 місяці ув’язнення" для Павла Скаленка" - насправді це суто умовний термін".

Мартиненко наголошує, що він не вчиняв злочину, категорично не погоджується із рішенням суду і воно виходить за будь-які юридичні рамки.

"Через світові карантинні обмеження та закриті кордони я не зміг бути присутнім на засіданні суду першої інстанції та надати свої пояснення. Я не зміг особисто відповісти на питання суду та засвідчити всю безпідставність згадок мого імені в цій справі. Рішення суду є проміжним і не остаточним, воно не набрало чинності і я вже оскаржив його до апеляції", - сказав він.

Швейцарський адвокат Миколи Мартиненка Реза Вафадар в коментарі відзначив, що "у Швейцарії людина вважається невинною і незасудженою, доки не пройдені всі стадії швейцарської юридичної системи – апеляцію та федеральний Верховний суд".

Мартиненко сказав, що йому незрозумілі мотиви такого рішення суду першої інстанції.

"Виглядає так, що ці мотиви знаходяться за межами кримінального права і законодавства Швейцарії. Я не порушував жодних законів і готовий допомогти швейцарському правосуддю розібратись у справі, яка засновується на перекрученій та маніпулятивній інформації. Я буду наполягати на тому, щоб особисто свідчити в Апеляційному суді Швейцарії та показати всю безпідставність цієї справи", - додав Мартиненко.

За його словами, він сам виступив ініціатором якнайшвидшого розгляду справи в суді. За словами колишнього депутата, "швейцарський прокурор Урс Кьоллі намагався не допустити передачі справи до суду, усвідомлюючи її провальність".

Нагадаємо, у квітні 2017 року НАБУ затримало Мартиненка.

Антикорупційні органи підозрюють його в розкраданні в особливо великих розмірах та створення злочинної організації.

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Автор: РБК-Україна