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У Мартыненко назвали фейком информацию о проигрыше апелляции в Швейцарии

Киев, Среда 28 октября 2020 12:51
У Мартыненко назвали фейком информацию о проигрыше апелляции в Швейцарии
Фото: Николай Мартыненко (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

Дата рассмотрения дела экс-народного депутата Николая Мартыненко в апелляционном суде Швейцарии еще даже не назначена. Заявление о якобы его проигрыше является фейком.

Об этом сообщила пресс-служба Мартыненко.

Швейцарский адвокат Реза Вафадар заявил, что "в Швейцарии человек считается невиновным и неосужденным, пока не пройдены все стадии швейцарской юридической системы - апелляцию и федеральный Верховный суд".

У экс-депутата также надеются на положительное для себя решение апелляционного суда.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что адвокат двух обвиняемых по делу экс-нардепа Николая Мартыненко обратилась к генеральному прокурору Украины с заявлением о преступлении судей ВАКС с требованием открыть против них уголовные дела.

Отдельное обращение о действиях этих судей адвокат также направила к президенту, голов ВАКС, Высшего совета правосудия, Совета судей и других органов власти.

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Новости Украины Политика Николай МартыненкоШвейцарияаппеляция

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