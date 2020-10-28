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У Мартиненка назвали фейком інформацію про програш апеляції у Швейцарії

Київ, Середа 28 жовтня 2020 12:51
У Мартиненка назвали фейком інформацію про програш апеляції у Швейцарії
Фото: Микола Мартиненко (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Дата розгляду справи екс-народного депутата Миколи Мартиненка в апеляційному суді Швейцарії ще навіть не призначена. Заява про нібито його програш є фейком.

Про це повідомила прес-служба Мартиненка.

Швейцарський адвокат Реза Вафадар заявив, що "у Швейцарії людина вважається невинною і незасудженою, доки не пройдені всі стадії швейцарської юридичної системи - апеляцію та федеральний Верховний суд".

У екс-депутата також сподіваються на позитивне для себе рішення апеляційного суду.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що адвокат двох обвинувачених у справі екс-нардепа Миколи Мартиненка звернулась до генерального прокурора України із заявою про злочин суддів ВАКС з вимогою відкрити проти них кримінальні справи.

Окреме звернення про дії цих суддів адвокат також направила до президента, голів ВАКС, Вищої ради правосуддя, Ради суддів та інших органів влади.

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Новини України Політика Микола МартиненкоШвейцарияаппеляция

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