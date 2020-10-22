У Мартыненко обратились к генпрокурору из-за судей ВАКС

Фото: ВАКС (РБК-Украина)

Адвокат двух обвиняемых по делу экс-нардепа Николая Мартыненко обратилась к генеральному прокурору Украины с заявлением о преступлении судей ВАКС с требованием открыть против них уголовные дела. Отдельное обращение о действиях этих судей адвокат также направила президенту, председателям ВАКС, Высшему совету правосудия, Совету судей и другие органов власти.

Об этом сообщает пресс-служба Мартыненко.

В своих обращениях адвокат Нонна Надич приводит многочисленные примеры "грубого нарушения судьями Федорак Л.М., Масловым В.В., Строгим И.Л. норм Конституции Украины, Законов Украины "О судоустройстве и статусе судей", "О высшем антикоррупционным суде", Кодекса судейской этики, Бангалорских принципов поведения судьи и других нормативно-правовых актов".

Защитник А.Сорокина и В.Богданца указывает, что судья лишила обвиняемых права на защиту и справедливый суд, а у адвокатов незаконно отобрала все процессуальные возможности выполнять свою работу.

"Действия председательствующей судьи Федорак Л.М. направлены на разрушение принципов справедливого судопроизводства в нашем государстве", - говорится в обращениях.

Адвокат также подчеркнула, что "во время судебных заседаний судья Федорак Л.М. открыто демонстрировала свою приверженность к стороне обвинения".

Надич отметила, что "готовя заявление о фактическом обвинении адвокатов в совершении противоправных действий относительно вмешательства в деятельность суда и якобы отношении ко взрыву на территории суда, судьи Федорак Л.М., Маслов В.В. и Строгий И.Л. понимали, что обвинения адвокатов и органа самоуправления адвокатуры без каких-либо оснований и соответствующих подтверждений являются заведомо ложным сообщением об уголовном правонарушении, за что предусмотрена уголовная ответственность по ст. 383 УК Украины".

В обращении к генпрокурору Нонна Надич просит внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту неправомерных действий судей ВАКС Федорак Л.М., Маслова В.В., Строгого И.Л. по двум статьям Уголовного кодекса Украины - превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч.1 ст.365), неправомерные действий относительно вмешательства в деятельность защитника и препятствия в реализации процессуальных прав защитника (ч.2 ст.397).

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины по решению суда 16 сентября уже возбудила уголовное дело против судей ВАКС Федорак, Маслова и Строгого за грубое нарушение ими права на защиту в деле Мартыненко.