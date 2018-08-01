Мартыненко через суд добился рассмотрения его дела по существу, - адвокат

По мнению адвоката, НАБУ и САП хотели "нарушить право Николая Мартыненко на доступ к правосудию"

Апелляционный суд Киева 1 августа удовлетворил обращение экс-депутата Николая Мартыненко и обязал Шевченковский райсуд Киева начать рассмотрение по сути дела, в котором фигурирует Мартыненко. Об этом сообщила пресс-служба экс-депутата.

Адвокат Петр Бойко подчеркнул, что НАБУ вместе с САП пытались минимум на год "заблокировать" рассмотрение в суде по сути "дела Мартыненко", поскольку "боятся, что полностью проиграют".

Защитник указал, что НАБУ и САП хотели "нарушить право Николая Мартыненко на доступ к правосудию, зафиксированное в украинском и европейском законодательстве".

"С подачи НАБУ в СМИ годами тиражировались безосновательные обвинения в отношении Николая Мартыненко, который добровольно отказался от депутатского иммунитета. Для рассмотрения по существу это дело в суд передали только через 2 года, хотя НАБУ ежемесячно это анонсировало. Но они были шокированы, когда увидели документы защиты - там опровергаются фейки о Мартыненко, на которых строилось всё дело", - отметил адвокат.

"НАБУ и САП хотели, чтобы это дело "зависло" еще на год. Поэтому прокуроры САП специально подали в суд первой инстанции неправильно оформленные материалы дела, а НАБУ непублично оказывало давление на суддей Шевченковского райсуда Киева", - подчеркнул Петр Бойко.

По словам адвоката, экс-депутат готов к рассмотрению дела по существу в любом суде.

"Казалось бы - чего НАБУ и САП бояться? Дело потом все равно перейдет в антикоррупционный суд, а они столько заявляли о якобы наличии доказательств. Где логика?! А она в том, что вопрос политически мотивирован и истина для НАБУ-САП не имеет никакого значения. НАБУ и САП стремились, чтобы Николай Мартыненко минимум год не мог себя защитить в суде - поскольку все увидят, как там разбиваются сфальсифицированные обвинения", - считает Петр Бойко.