Мартиненко через суд домігся розгляду його справи по суті, - адвокат

На думку адвоката, НАБУ і САП хотіли "порушити право Миколи Мартиненка на доступ до правосуддя"

Апеляційний суд Києва 1 серпня задовольнив звернення екс-депутата Миколи Мартиненка і зобов'язав Шевченківський райсуд Києва розпочати розгляд по суті справи, в якій фігурує Мартиненко. Про це повідомила прес-служба екс-депутата.

Адвокат Петро Бойко підкреслив, що НАБУ разом з САП намагалися мінімум на рік "заблокувати" розгляд в суді по суті "справи Мартиненка", оскільки "бояться, що повністю програють".

Захисник зазначив, що НАБУ і САП хотіли "порушити право Миколи Мартиненка на доступ до правосуддя, зафіксоване в українському та європейському законодавстві".

"З подачі НАБУ в ЗМІ роками тиражувалися безпідставні звинувачення щодо Миколи Мартиненка, який добровільно відмовився від депутатського імунітету. Для розгляду по суті цю справу до суду передали тільки через 2 роки, хоча НАБУ щомісячно це анонсувало. Але вони були шоковані, коли побачили документи захисту - там спростовуються фейки про Мартиненка, на яких будувалася вся справа", - зазначив адвокат.

"НАБУ і САП хотіли, щоб це справа "зависла" ще на рік. Тому прокурори САП спеціально подали в суд першої інстанції неправильно оформлені матеріали справи, а НАБУ непублічно чинило тиск на суддів Шевченківського райсуду Києва", - підкреслив Петро Бойко.

За словами адвоката, екс-депутат готовий до розгляду справи по суті в будь-якому суді.

"Здавалося б - чого НАБУ і САП боятися? Справа потім все одно перейде в антикорупційний суд, а вони стільки заявляли про нібито наявність доказів. Де логіка?! А вона в тому, що питання політично мотивоване і істина для НАБУ-САП не має ніякого значення. НАБУ і САП прагнули, щоб Микола Мартиненко мінімум рік не міг себе захистити в суді - оскільки всі побачать, як там розбиваються сфальсифіковані звинувачення", - вважає Петро Бойко.