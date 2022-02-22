UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В марте к Земле приблизится потенциально опасный астероид

Автор: Сергей Пышкин

К Земле, в следующем месяце, приблизится астероид размеры которого в четыре раза превышают Эйфелевую башню. Впрочем, нет причин для беспокойства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

Диаметр астероида, который получил название 2001 CB21, составляет 1,3 километра. Он должен пройти мимо Земли 4 марта со скоростью больше 43 130 километров в час.

Несмотря на то, что NASA классифицирует космическое тело, как "потенциально опасное", оно не угрожает Земле столкновением. Астероид пройдет мимо нашей планеты на расстоянии более 5 млн километров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что к нашей планете приближается астероид из группы Атона, размеры которого превышают футбольное поле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Астероид