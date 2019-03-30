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В березні до України не пропустили 5 журналістів без аккредитації ЦВК 

Новини » Вибори 2019    30.03.2019 - 17:39
В березні до України не пропустили 5 журналістів без аккредитації ЦВК 
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Серед них 3 громадянина РФ та 2 громадянина Чеської Республіки

У березні до України не пропустили 5 журналістів, які планували висвітлювати вибори президента. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник Держприкордонної служби Олег Слободян. 

Зокрема, не пропустили до України трьох російських журналістів 

"Маємо загалом з початку березня кілька непропусків. Це три громадянина Російської Федерації, які не підтвердили свою акредитацію і відповідно ми відмовили їм в перетині кордону. Їх просто не пропустили, але без заборони вїзду в Україну", - повідомив Слободян.

За його словами, ці журналісти не мали акредитації Центральної виборчої комісії для висвітлення виборів. 

"Також це два громадянина Чехії, які також не мали відповідної акредитації для роботи на виборах і ми відмовили їм у вїзді на територію України. Загалом п’ять. Це категорія представників ЗМІ", - повідомив Слободян. 

Зазначимо, що станом на 30 березня ЦВК акредитувала для висвітлення виборів президента понад 1 тисячу журналістів.

Нагадаємо, речник Держприкордонслужби України Олег Слободян повідомив, що понад півтори тисячі спостерігачів вже прибули в Україну.За даними прикордонників, наразі в Україну прибули більше півтори тисячі міжнародних спостерігачів, спостерігачів з Російської Федерації не було зафіксовано.

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