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В марте украинцы будут отдыхать десять дней

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Дополнительный выходной будет благодаря 8 марта

В марте 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет десять выходных дней и 21 рабочий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

В связи с тем, что 8 марта, когда отмечается Международный женский день, выпадает на воскресенье, дополнительным выходным будет понедельник, 9 марта.

Кроме того, в марте отмечают следующие праздники:

  • 3 марта - Всемирный день писателя
  • 14 марта - День защиты прав потребителей
  • 15 марта - День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
  • 18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины
  • 21 марта - Всемирный день поэзии
  • 21 марта Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
  • 23 марта - Всемирный метеорологический день
  • 25 марта День Службы безопасности Украины
  • 27 марта Международный день театра

Отметим, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) в 2018 году, в тройку любимых праздников украинцев стабильно входят Рождество, Пасха и Новый год. Международный женский день находится на четвертом месте, его любят 42,9% опрошенных.

Напомним, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

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