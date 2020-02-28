В марте украинцев ждет дополнительный выходной день

В марте 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет десять выходных дней и 21 рабочий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

В связи с тем, что 8 марта, когда отмечается Международный женский день, выпадает на воскресенье, дополнительным выходным будет понедельник, 9 марта.

Кроме того, в марте отмечают следующие праздники:

3 марта - Всемирный день писателя

14 марта - День защиты прав потребителей

15 марта - День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения

18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины

21 марта - Всемирный день поэзии

21 марта Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

23 марта - Всемирный метеорологический день

25 марта День Службы безопасности Украины

27 марта Международный день театра

Отметим, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) в 2018 году, в тройку любимых праздников украинцев стабильно входят Рождество, Пасха и Новый год. Международный женский день находится на четвертом месте, его любят 42,9% опрошенных.

Напомним, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).