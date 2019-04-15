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В марте отменили почти 150 документов для улучшения ведения бизнеса

Новости » Политика    15.04.2019 - 13:12
В марте отменили почти 150 документов для улучшения ведения бизнеса
Фото: президент Петр Порошенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас НБУ утвердил все нормативно-правовые акты для новой системы валютного регулирования

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в марте было отменено 149 устаревших нормативных документов, что улучшит условия ведения бизнеса. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями бизнеса.

По словам президента, Национальный банк Украины утвердил все нормативно-правовые акты, которые являются основой для новой системы валютного регулирования.

В марте отменили почти 150 документов для улучшения ведения бизнеса

"Вступил в силу новый закон о валюте, а НБУ утвердил все нормативно-правовые акты, которые являются основой для новой системы валютного регулирования. В марте отменили 149 устаревших нормативных документов, что улучшит условия ведения бизнеса", - сообщил глава государства.

Напомним, закон "О валюте и валютных операциях", который заменит декрет Кабинета министров 1993 года о валютном контроле, вступил в силу 7 февраля 2019 года. Новая система валютного регулирования, утвержденного постановлением НБУ, предусматривает ряд послаблений на валютном рынке.

Как писало РБК-Украина, вступление в силу нового закона "О валюте и валютных операциях" позволит улучшить оборот средств и облегчит движение капитала, отмечал аналитик Максим Пархоменко. По его словам, стоит также ожидать сокращения черного валютного рынка и уменьшения объема операций со стороны наличного рынка.

Добавим, Верховная рада приняла соответствующий закон 21 июня 2018 года.

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