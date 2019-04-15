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У березні скасовано майже 150 документів для покращення ведення бізнесу

Новини » Політика    15.04.2019 - 13:12
У березні скасовано майже 150 документів для покращення ведення бізнесу
Фото: президент Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі НБУ затвердив усі нормативно-правові акти для нової системи валютного регулювання

Президент України Петро Порошенко заявив, що у березні було скасовано 149 застарілих нормативних документів, що покращить умови ведення бізнесу. Про це він заявив у ході зустрічі з представниками бізнесу.

За словами президента, Національний банк України затвердив усі нормативно-правові акти, які є основою для нової системи валютного регулювання.

У березні скасовано майже 150 документів для покращення ведення бізнесу

"Набув чинності новий закон про валюту, а НБУ затвердив усі нормативно-правові акти, які є основою для нової системи валютного регулювання. У березні cкасували 149 застарілих нормативних документів, що покращить умови ведення бізнесу", - поінформував глава держави.

Нагадаємо, закон "Про валюті і валютні операції", який замінить декрет Кабінету міністрів 1993 року про валютний контроль, набрав чинності 7 лютого 2019 року. Нова система валютного регулювання, затверджена постановами НБУ, передбачає ряд послаблень на валютному ринку.

Як писало РБК-Україна, набуття чинності новим законом "Про валюту і валютні операції" дозволить поліпшити оборот коштів і полегшить рух капіталу, зазначав аналітик Максим Пархоменко. За його словами, варто також очікувати скорочення чорного валютного ринку і зменшення обсягу операцій з боку готівкового ринку.

Додамо, Верховна рада прийняла відповідний закон 21 червня 2018 року.

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