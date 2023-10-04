UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Марта Костюк за три години не змогла виграти у "нейтральної" Самсонової: як закінчився матч

Марта Костюк (фото: twitter.com/ChinaOpen)
Автор: Дмитро Войналович

Українська тенісистка Марта Костюк (№44 WTA), яка в вівторок у драматичній дуелі вибила 7-му ракетку світу, програла на China Open 2023 "нейтральній" Людмилі Самсоновій (№22 WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.

Поєдинок третього кола турніру WTA 1000 у Пекіні закінчився з рахунком 4:6, 7:6, 5:7 на користь представниці "країни 404".

У вирішальному сеті Марта була попереду з рахунком 4:2, але, на жаль, втратила перевагу.

Додамо, що поєдинок тривав 2 години 55 хвилин.

Кадр з трансляції

Додамо, що Костюк вчетверте поспіль програла Самсоновій, зокрема вдруге цього року.

У серпні тенісистки зустрічалися у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Вашингтоні.

Раніше ми писали, що тенісний матч між українкою і росіянкою раптово зупинили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТеннисМарта Костюк