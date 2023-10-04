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Марта Костюк за три години не змогла виграти у "нейтральної" Самсонової: як закінчився матч

Середа 04 жовтня 2023 12:36
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Марта Костюк за три години не змогла виграти у "нейтральної" Самсонової: як закінчився матч Марта Костюк (фото: twitter.com/ChinaOpen)
Автор: Дмитро Войналович

Українська тенісистка Марта Костюк (№44 WTA), яка в вівторок у драматичній дуелі вибила 7-му ракетку світу, програла на China Open 2023 "нейтральній" Людмилі Самсоновій (№22 WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.

Поєдинок третього кола турніру WTA 1000 у Пекіні закінчився з рахунком 4:6, 7:6, 5:7 на користь представниці "країни 404".

У вирішальному сеті Марта була попереду з рахунком 4:2, але, на жаль, втратила перевагу.

Додамо, що поєдинок тривав 2 години 55 хвилин.

Марта Костюк за три години не змогла виграти у &quot;нейтральної&quot; Самсонової: як закінчився матч

Кадр з трансляції

Додамо, що Костюк вчетверте поспіль програла Самсоновій, зокрема вдруге цього року.

У серпні тенісистки зустрічалися у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Вашингтоні.

Раніше ми писали, що тенісний матч між українкою і росіянкою раптово зупинили.

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