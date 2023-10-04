Марта Костюк за три години не змогла виграти у "нейтральної" Самсонової: як закінчився матч

Українська тенісистка Марта Костюк (№44 WTA), яка в вівторок у драматичній дуелі вибила 7-му ракетку світу, програла на China Open 2023 "нейтральній" Людмилі Самсоновій (№22 WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.

Поєдинок третього кола турніру WTA 1000 у Пекіні закінчився з рахунком 4:6, 7:6, 5:7 на користь представниці "країни 404". У вирішальному сеті Марта була попереду з рахунком 4:2, але, на жаль, втратила перевагу. Додамо, що поєдинок тривав 2 години 55 хвилин. Кадр з трансляції Додамо, що Костюк вчетверте поспіль програла Самсоновій, зокрема вдруге цього року. У серпні тенісистки зустрічалися у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Вашингтоні.