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Марта Костюк за три часа не смогла выиграть у "нейтральной" Самсоновой: как закончился матч

Среда 04 октября 2023 12:36
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Марта Костюк за три часа не смогла выиграть у "нейтральной" Самсоновой: как закончился матч Марта Костюк (фото: twitter.com/ChinaOpen)
Автор: Дмитрий Войналович

Украинская теннисистка Марта Костюк (№44 WTA), во вторник в драматической дуэли выбившая 7-ю ракетку мира, проиграла на China Open 2023 "нейтральной" Людмиле Самсоновой (№22 WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.

Поединок третьего круга турнира WTA 1000 в Пекине завершился со счетом 4:6, 7:6, 5:7 в пользу представительницы "страны 404".

В решающем сете Марта была впереди со счетом 4:2, но, к сожалению, упустила преимущество.

Добавим, что поединок длился 2 часа 55 минут.

Марта Костюк за три часа не смогла выиграть у &quot;нейтральной&quot; Самсоновой: как закончился матч

Кадр по трансляции

Добавим, что Костюк в четвертый раз подряд проиграла Самсоновой, в частности, во второй раз в этом году.

В августе теннисистки встречались в четвертьфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне.

Раньше мы писали, что теннисный матч между украинкой и россиянкой внезапно остановили.

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