Марта Костюк за три часа не смогла выиграть у "нейтральной" Самсоновой: как закончился матч
Украинская теннисистка Марта Костюк (№44 WTA), во вторник в драматической дуэли выбившая 7-ю ракетку мира, проиграла на China Open 2023 "нейтральной" Людмиле Самсоновой (№22 WTA).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.
Поединок третьего круга турнира WTA 1000 в Пекине завершился со счетом 4:6, 7:6, 5:7 в пользу представительницы "страны 404".
В решающем сете Марта была впереди со счетом 4:2, но, к сожалению, упустила преимущество.
Добавим, что поединок длился 2 часа 55 минут.
Кадр по трансляции
Добавим, что Костюк в четвертый раз подряд проиграла Самсоновой, в частности, во второй раз в этом году.
В августе теннисистки встречались в четвертьфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне.
Раньше мы писали, что теннисный матч между украинкой и россиянкой внезапно остановили.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.