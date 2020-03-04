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Березень розпочався з температурних рекордів у Києві

Новини » Суспільство     04.03.2020 - 12:28
Березень розпочався з температурних рекордів у Києві
Фото: весна в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Температура піднялася майже до 15 градусів тепла

Температура повітря у Києві після полудня у вівторок, 3 березня, піднялась до 14,8 градусів тепла, таким чином попередній рекорд для цього дня 1997 року перевищено на півтора градуси. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначили в обсерваторії, завдяки такому максимуму побито і рекорд середньодобової температури, яка досягла 8,3 градусів і таким чином виявилась на 0,4 градусів вищою, ніж це було у тому ж 1997 році.

Високий температурний фон призвів і до найтеплішої за 140 років ночі на середу. Температура під ранок не опустилась нижче 4,8 градусів тепла, перевищуючи попередній рекорд 1995 року на 1,2 градусів.

Як повідомляло РБК-Україна, середня температура повітря в Києві протягом грудня-січня склала 2,0 градусів тепла, і всі три зимові місяці мали плюсові середньомісячні температури.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, в березні 2020 року середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла, що на 2-3 градусів вище середніх багаторічних значень.

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