Міжнародний бренд зарядних станцій і систем накопичення енергії MARSTEK запустив масштабний розпродаж до Чорної п’ятниці. З 23 до 29 листопада 2026 року покупці можуть заощадити до 20 000 грн на обладнанні для домашнього резервного живлення.

РБК-Україна розповідає, на які продукти MARSTEK можна отримати знижки на Чорну п'ятницю.

Що можна купити з великою знижкою

Найбільша знижка діє на MARSTEK VENUS-E з акумулятором ємністю 5,12 кВт·год. Її вартість по акції - 59 999 грн замість рекомендованої роздрібної ціни 79 999 грн.

Також додаткова батарея Venus-A на 2120 Вт·год подешевшала з 25 999 до 19 999 грн, тобто на 6000 грн.

Серед інших пропозицій: додаткова батарея для зарядної станції Marstek Venus-A 2120Wh за ціною 19999 грн, замість 25999 грн, вигода - 6000 грн.

Які можливості пропонує MARSTEK

VENUS-E VENUS-E - це домашня система накопичення енергії з вбудованим інвертором та акумулятором LiFePO4, розрахованим на понад 6000 циклів заряджання та розряджання зі збереженням щонайменше 80% початкової ємності за умов виробника.

Вона забезпечує резервне живлення потужністю 2,5 кВА з піковим навантаженням до 3,5 кВА протягом 10 секунд.

Серед інших характеристик - заряджання потужністю до 2,5 кВА, пасивне охолодження без вентиляторів, захист корпусу IP65 та керування через мобільний застосунок MARSTEK.

У додатку також можна перевіряти заряд акумулятора, змінювати режими роботи та налаштовувати графік заряджання й розряджання.

Для резервного живлення побутову техніку можна підключати безпосередньо до виходу BACKUP. Завдяки технології AC-coupled VENUS-E також можна інтегрувати в домашню електромережу, зокрема в уже встановлену сонячну систему за умови сумісності обладнання.

У листопаді MARSTEK та YASNO запустили інтеграцію систем накопичення енергії бренду із застосунком YASNO Mobile.

Власники сумісних моделей можуть переглядати рівень заряду акумулятора, потужність заряджання та розряджання, статистику використання електроенергії й інформацію про відключення світла.

Також користувачам тепер доступне налаштування максимальної потужності заряджання станції.

​​​​​​ Де придбати обладнання зі знижкою

Акційні пропозиції доступні через офіційні канали продажу MARSTEK в Україні. Залежно від попередньої ціни продавця економія на VENUS-E може становити від 10 000 до 20 000 грн.

Офіційний дистриб’ютор бренду - marstek.com.ua, який забезпечує постачання продукції та сервісну підтримку в Україні.

Обладнання також представлене в YASNO Shop та торговельних мережах ROZETKA, Епіцентр, COMFY, Фокстрот, Цитрус, АЛЛО, Brain, Vodafone, Click.ua, Kibernetiki, CompX і KTC.

Купуючи продукцію через офіційні канали, покупці можуть розраховувати на гарантійне та сервісне обслуговування відповідно до встановлених умов.