MARSTEK запустив грандіозний розпродаж до Чорної п’ятниці в Україні: економія до 20 000 грн
Міжнародний бренд зарядних станцій і систем накопичення енергії MARSTEK запустив масштабний розпродаж до Чорної п’ятниці. З 23 до 29 листопада 2026 року покупці можуть заощадити до 20 000 грн на обладнанні для домашнього резервного живлення.
РБК-Україна розповідає, на які продукти MARSTEK можна отримати знижки на Чорну п'ятницю.
Що можна купити з великою знижкою
Найбільша знижка діє на MARSTEK VENUS-E з акумулятором ємністю 5,12 кВт·год. Її вартість по акції - 59 999 грн замість рекомендованої роздрібної ціни 79 999 грн.
Також додаткова батарея Venus-A на 2120 Вт·год подешевшала з 25 999 до 19 999 грн, тобто на 6000 грн.
Серед інших пропозицій: додаткова батарея для зарядної станції Marstek Venus-A 2120Wh за ціною 19999 грн, замість 25999 грн, вигода - 6000 грн.
Які можливості пропонує MARSTEK
VENUS-E VENUS-E - це домашня система накопичення енергії з вбудованим інвертором та акумулятором LiFePO4, розрахованим на понад 6000 циклів заряджання та розряджання зі збереженням щонайменше 80% початкової ємності за умов виробника.
Вона забезпечує резервне живлення потужністю 2,5 кВА з піковим навантаженням до 3,5 кВА протягом 10 секунд.
Серед інших характеристик - заряджання потужністю до 2,5 кВА, пасивне охолодження без вентиляторів, захист корпусу IP65 та керування через мобільний застосунок MARSTEK.
У додатку також можна перевіряти заряд акумулятора, змінювати режими роботи та налаштовувати графік заряджання й розряджання.
Для резервного живлення побутову техніку можна підключати безпосередньо до виходу BACKUP. Завдяки технології AC-coupled VENUS-E також можна інтегрувати в домашню електромережу, зокрема в уже встановлену сонячну систему за умови сумісності обладнання.
У листопаді MARSTEK та YASNO запустили інтеграцію систем накопичення енергії бренду із застосунком YASNO Mobile.
Власники сумісних моделей можуть переглядати рівень заряду акумулятора, потужність заряджання та розряджання, статистику використання електроенергії й інформацію про відключення світла.
Також користувачам тепер доступне налаштування максимальної потужності заряджання станції.
Де придбати обладнання зі знижкою
Акційні пропозиції доступні через офіційні канали продажу MARSTEK в Україні. Залежно від попередньої ціни продавця економія на VENUS-E може становити від 10 000 до 20 000 грн.
Офіційний дистриб’ютор бренду - marstek.com.ua, який забезпечує постачання продукції та сервісну підтримку в Україні.
Обладнання також представлене в YASNO Shop та торговельних мережах ROZETKA, Епіцентр, COMFY, Фокстрот, Цитрус, АЛЛО, Brain, Vodafone, Click.ua, Kibernetiki, CompX і KTC.
Купуючи продукцію через офіційні канали, покупці можуть розраховувати на гарантійне та сервісне обслуговування відповідно до встановлених умов.