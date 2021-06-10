Марсоход Perseverance отправился к месту проведения своей первой научной миссии

Стоит заметить, что до начала важного задания, марсоход также участвовал в выработке 5,4 грамма искусственного кислорода, которого хватило бы для обеспечения человека жизнью в течение 10 минут. В частности, на протяжении всего своего пребывания на Красной планете, Perseverance успел сделать около 75 тысяч фотографий и записать звук.



В этот же раз, космический аппарат должен отправиться в направлении юга, чтобы исследовать древнее озеро, которое было расположено в кратере Езеро. В частности, во время задания, Perseverance не только будет искать признаки жизни, но и собирать информацию для дальнейшего определения потенциала пригодности к жизни на территории Марса.

В течение следующих нескольких месяцев марсоход будет собирать горные породы и отложения, которые будут отправлены на Землю во время следующей миссии на Красную планету.

Ученые убеждены, что путь аппарата будет пролегать по местам, которые, возможно, ранее находилась под водой. В случае чего-то "интересного", Perseverance имеет возможность отклониться от маршрута, чтобы исследовать находку.