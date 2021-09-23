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Марсоход Perseverance ищет место для временной парковки: NASA объяснили причину

Автор: Сергей Пышкин

Марсоход Perseverance, что принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), начал поиски места для парковки. Аппарату необходимо будет переждать солнечного соединения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Twitter-аккаунта марсохода Perseverance.

Perseverance продемонстрировал несколько кадров, которые были сделаны во время его миссии на Красной планете. Вероятно, на одном из этих ландшафтов аппарат будет ожидать восстановления связи со своей командой с Земли.

Также NASA поделились интерактивной картой на которой изображена траектория путешествий марсохода на Красной карте.

Для чего Perseverance ищет место для парковки?

Из-за солнечного соединения (явление, когда Солнце расположено между любым космическим объектом и Землей по прямой траектории) команда NASA временно потеряет связь с марсоходом. Во время соединения звезда сильно ограничивает работу радиопередач, в связи с чем Perseverance необходимо найти место где он будет находиться до ее восстановления.

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