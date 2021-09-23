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Марсохід Perseverance шукає місце для тимчасового паркування: NASA пояснили причину

Автор: Сергій Пишкін

Марсохід Perseverance, що належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), розпочав пошуки місця для паркування. Апарату необхідно буде перечекати cонячного з'єднання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту марсохода Perseverance.

Perseverance продемонстрував декілька кадрів, що були зроблені під час його місії на Червоній планеті. Ймовірно, на одному з цих ландшафтів апарат очікуватиме відновлення зв'язку зі своєю командою з Землі.

Також NASA поділилися інтерактивною картою на якій зображано траєкторію подорожі марсоходу на Червоній карті.

Для чого Perseverance шукає місце для паркування?

Через сонячне з'єднання (явище, коли Сонце розташоване між любим космічним об'єктом та Землею по прямій траєкторії) команда NASA тимчасово втратить зв'язок з марсоходом. Під час з'єднання зірка сильно обмежує роботу радіопередач, у зв'язку з чим Perseverance необхідно знайти місце де він перебуватиме до її відновлення.

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