Марсохід Perseverance шукає місце для тимчасового паркування: NASA пояснили причину
Марсохід Perseverance, що належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), розпочав пошуки місця для паркування. Апарату необхідно буде перечекати cонячного з'єднання.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту марсохода Perseverance.
Perseverance продемонстрував декілька кадрів, що були зроблені під час його місії на Червоній планеті. Ймовірно, на одному з цих ландшафтів апарат очікуватиме відновлення зв'язку зі своєю командою з Землі.
Також NASA поділилися інтерактивною картою на якій зображано траєкторію подорожі марсоходу на Червоній карті.
Для чого Perseverance шукає місце для паркування?
Через сонячне з'єднання (явище, коли Сонце розташоване між любим космічним об'єктом та Землею по прямій траєкторії) команда NASA тимчасово втратить зв'язок з марсоходом. Під час з'єднання зірка сильно обмежує роботу радіопередач, у зв'язку з чим Perseverance необхідно знайти місце де він перебуватиме до її відновлення.
Wrapped up a good week of science at “Bastide” rock. I’ve hit the road again and I’m on the lookout for a good “parking spot” to wait out solar conjunction (when the Sun blocks signals to Mars). Lots of “parking” spaces to choose from.— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 23, 2021
Location map: https://t.co/uPsKFhW17J pic.twitter.com/OV9PgNB3F5