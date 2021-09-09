Марсоход Perseverance добыл второй образец почвы: фото операции

"Два из двух: я успешно обработал и сохранил свой второй образец Марса, таким образом доведя общее их количество до двух ядер марсианской породы за одну неделю", - отмечает пресс-служба марсохода.

Марсоход Perseverance и вертолет Ingenuity были отправлены на Красную планету в рамках исследовательской миссии NASA 18 февраля 2021 года. В течение семи месяцев они изучали поверхность Марса и сегодня работают над изъятием образцов почвы.

После 2026 года Европейское космическое агентство и NASA отправят на планету специальную миссию, которая заберет образцы для их дальнейшего изучения на Земле.