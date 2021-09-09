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Марсохід Perseverance добув другий зразок грунту: фото операції

Автор: Сергій Пишкін

Марсохід Perseverance успішно здобув другий зразок грунту. В майбутньому NASA забере їх на Землю для подальшого вивчення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту марсохода Perseverance.

"Два з двох: я успішно обробив і зберіг свій другий зразок Марса, таким чином довівши загальну їх кількість до двох ядер марсіанської породи за один тиждень", - відзначає пресслужба марсоходу.

Марсохід Perseverance й гелікоптер Ingenuity були віпдравлені на Червону планету в рамках дослідницької місії NASA 18 лютого 2021 року. Протягом семи місяців вони вивчали поверхню Марсу й сьогодні працюють над вилученням зразків породи.

Після 2026 року Європейська космічна агенція й NASA відправлять на планету спеціальну місію, яка забере зразки для їх подальшого вивчення на Землі.

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