Марсохід Perseverance добув другий зразок грунту: фото операції

"Два з двох: я успішно обробив і зберіг свій другий зразок Марса, таким чином довівши загальну їх кількість до двох ядер марсіанської породи за один тиждень", - відзначає пресслужба марсоходу.

Марсохід Perseverance й гелікоптер Ingenuity були віпдравлені на Червону планету в рамках дослідницької місії NASA 18 лютого 2021 року. Протягом семи місяців вони вивчали поверхню Марсу й сьогодні працюють над вилученням зразків породи.

Після 2026 року Європейська космічна агенція й NASA відправлять на планету спеціальну місію, яка забере зразки для їх подальшого вивчення на Землі.