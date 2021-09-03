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Марсохід perseverance добув перший зразок планетарного грунту

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космос, П'ятниця 03 вересня 2021 01:42
Марсохід perseverance добув перший зразок планетарного грунту Фото: марсохід Perseverance добув перший зразок планетарного грунту (NASA/JPL-Caltech)
Автор: Наталья Скороход

Американський марсохід NASA Perseverance добув перший зразок грунту планети Марс. Це вдалося зробити з другої спроби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомлення Адама Стелтцнера у Twitter.

Головний інженер проекту Адам Стелтцнер повідомив про прорив в області дослідження планети Марс. За його словами, американському марсоходу Perseverance, нарешті вдалося добути перший зразок марсіанського грунту.

"У нас є зразок! Я ніколи не був такий щасливий бачити дірку в скелі", - повідомив Стелтцнер.

На фото видно, що марсоходу вдалося висвердлити отвір в одному з каменів на Марсі.

Зазначимо, що цей зразок стане першим в історії фрагментом гірської породи, витягнутим з каменю на іншій планеті й приготованим для відправки на Землю. Протягом наступного року марсохід повинен зібрати понад два десятки зразків породи на планеті Марс. Після цього зразки доставлять на Землю спільними зусиллями США і Європи.

Додамо, що перша спроба марсохода NASA добути грунт була невдалою. Зразок розсипався в пил.

Нагадаємо, що в перший раз марсохід подолав 455 метрів, щоб зібрати зразок породи на Марсі. Однак цього не вдалося зробити.

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