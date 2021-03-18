Марсоход NASA записал первые звуки своего передвижения на Красной планете

Марсоход Perseverance записал первые звуки своего передвижения по Марсу. Запись была сделана во время поездки 7 марта, но лишь сейчас обнародована Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).
Об этом сообщает Space.com.
Микрофон входа, спуска и посадки (EDL) Perseverance записал более 16 минут звука во время поездки, которая охватила около 27 метров на дне кратера Джезеро шириной 45 километров на Марсе. Также микрофон уловил марсианский ветер и различные жужжания марсохода.
"Многие люди, когда видят изображение, не понимают, что колеса металлические. Но когда вы двигаетесь на этих колесах по камням, это действительно очень шумно", - рассказал старший инженер и водитель марсохода Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии Ванде Верма.
Напомним, марсоход Perseverance осуществил успешную посадку на Марс 18 февраля. Аппарат будет изучать геологию Красной планеты и историю ее эволюции, а также искать следы возможной древней жизни.
Ранее РБК-Украина писало, что NASA опубликовало первое видео с Марса.
Также сообщалось, что первую поездку по Марсу Perseverance совершил 5 марта.