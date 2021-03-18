Марсоход NASA записал первые звуки своего передвижения на Красной планете

Марсоход Perseverance записал первые звуки своего передвижения по Марсу. Запись была сделана во время поездки 7 марта, но лишь сейчас обнародована Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).

Микрофон входа, спуска и посадки (EDL) Perseverance записал более 16 минут звука во время поездки, которая охватила около 27 метров на дне кратера Джезеро шириной 45 километров на Марсе. Также микрофон уловил марсианский ветер и различные жужжания марсохода.

"Многие люди, когда видят изображение, не понимают, что колеса металлические. Но когда вы двигаетесь на этих колесах по камням, это действительно очень шумно", - рассказал старший инженер и водитель марсохода Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии Ванде Верма.