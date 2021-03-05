ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Марсоход NASA впервые после посадки проехался на Красной планете

Новина українською → Марс, Пятница 05 марта 2021 22:10
Марсоход NASA впервые после посадки проехался на Красной планете Фото: марсоход (NASA/JPL-CALTECH)
Автор: РБК-Украина

Марсоход Perseverance американского космического агентства NASA впервые прокатился по поверхности Марса. Поездка была недолгой и однообразной.

Об этом сообщает BBC.

Издание отмечает, что уже прошло две недели с тех пор, как марсоход приземлился на Красную планету.

Инженеры потратили это время на ввод в эксплуатацию транспортного средства и его многочисленных систем, включая различные инструменты и роботизированный манипулятор.

Миссия марсохода - исследовать приэкваториальный кратер под названием Езеро на предмет доказательств существования жизни на планете.

Для этого ему потребуется преодолеть около 15 км, на что уйдет один марсианский год (примерно два земных года).

Ученые планируют, что марсоход доберется до нескольких скальных образований в кратере, которые могут сохранять информацию о древней биологической активности.

Среди них есть то, что на спутниковых снимках выглядит дельтой - структурой, образованной из ила и песка, намытых рекой, когда она впадает в более широкий водоем. В случае с Езеро этот широкий водоем, скорее всего, миллиарды лет назад был озером.

Но прежде чем Perseverance сможет приступить к этой задаче, он должен провести эксперимент - попробовать управлять маленьким вертолетом, привезенным с Земли.

Фото: марсоход (NASA/JPL-CALTECH)

Напомним, марсоход Perseverance сел на Красную планету 18 февраля. Аппарат будет изучать геологию Марса и историю его эволюции, а также искать следы возможной древней жизни.

Позже NASA опубликовало первое видео с Марса. На нем зафиксирована посадка марсохода на планету.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире NASA Марс
NEWS
Школы Львова, Одессы и Ужгорода переводят на дистанционку: названы даты
Школы Львова, Одессы и Ужгорода переводят на дистанционку: названы даты
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"