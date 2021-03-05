Марсоход NASA впервые после посадки проехался на Красной планете
Марсоход Perseverance американского космического агентства NASA впервые прокатился по поверхности Марса. Поездка была недолгой и однообразной.
Об этом сообщает BBC.
Издание отмечает, что уже прошло две недели с тех пор, как марсоход приземлился на Красную планету.
Инженеры потратили это время на ввод в эксплуатацию транспортного средства и его многочисленных систем, включая различные инструменты и роботизированный манипулятор.
Миссия марсохода - исследовать приэкваториальный кратер под названием Езеро на предмет доказательств существования жизни на планете.
Для этого ему потребуется преодолеть около 15 км, на что уйдет один марсианский год (примерно два земных года).
Ученые планируют, что марсоход доберется до нескольких скальных образований в кратере, которые могут сохранять информацию о древней биологической активности.
Среди них есть то, что на спутниковых снимках выглядит дельтой - структурой, образованной из ила и песка, намытых рекой, когда она впадает в более широкий водоем. В случае с Езеро этот широкий водоем, скорее всего, миллиарды лет назад был озером.
Но прежде чем Perseverance сможет приступить к этой задаче, он должен провести эксперимент - попробовать управлять маленьким вертолетом, привезенным с Земли.
Напомним, марсоход Perseverance сел на Красную планету 18 февраля. Аппарат будет изучать геологию Марса и историю его эволюции, а также искать следы возможной древней жизни.
Позже NASA опубликовало первое видео с Марса. На нем зафиксирована посадка марсохода на планету.