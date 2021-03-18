RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Марсохід NASA записав перші звуки свого пересування на Червоній планеті

Автор: Ігор Литвиненко

Марсохід Perseverance записав перші звуки свого пересування по Марсу. Запис було зроблено під час поїздки 7 березня, але лише зараз оприлюднена Національним управлінням США з аеронавтики і дослідження космосу (НАСА).

Про це повідомляє Space.com.

Мікрофон входу, спуску і посадки (EDL) Perseverance записав понад 16 хвилин звуку під час поїздки, яка охопила близько 27 метрів на дні кратера Джезеро завширшки 45 кілометрів на Марсі. Також мікрофон вловив марсіанський вітер і різні дзижчання марсохода.

"Багато люди, коли бачать зображення, не розуміють, що колеса металеві. Але коли ви рухаєтеся на цих колесах по камінню, це дійсно дуже шумно", - розповів старший інженер і водій марсохода Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії Ванді Верма.

Нагадаємо, марсохід Perseverance здійснив успішну посадку на Марс 18 лютого. Апарат буде вивчати геологію Червоної планети і історію її еволюції, а також шукати сліди можливої давньої життя.

Раніше РБК-Україна писало, що NASA опублікувало перше відео з Марса.

Також повідомлялося, що першу поїздку по Марсу Perseverance здійснив 5 березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НАСАМарс
Читайте також
Давнє озеро та "тюлень". Марсохід Perseverance передав нові фото з Червоної планети
Китайський зонд вийшов на паркувальну орбіту Марса. Там проведе три місяці
Прогноз погоди