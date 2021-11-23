UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Марсоход NASA прислал на Землю панорамное изображение с Красной планеты

Автор: Сергей Пышкин

Марсоход Curiosity, принадлежащий Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства, сделал новый кадр с поверхности Красной планеты. На этот раз панорама получилась более четкой и не менее впечатляющей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лаборатории реактивного движения NASA.

Ученые объединили две версии черно-белых изображений, которые были сделаны в разные времена суток на Марсе и добавили цвета, чтобы создать "редкую открытку" с Красной планеты.

Curiosity оборудован навигационными камерами, которые охватывают 360 градусов окружения. Чтобы фотография дошла до Земли, марсоход хранит ее в сжатом и некачественном формате. Впрочем, ученые решили, что пейзаж был слишком красивым, чтобы "портить" эту фотографию и настроили камеры на наивысшее качество.

Фото: марсоход NASA готовится добыть еще один образец грунта Красной планеты (twitter.com/NASAPersevere)

Читайте РБК-Украина в Google News
МарсNASA