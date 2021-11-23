Марсоход NASA прислал на Землю панорамное изображение с Красной планеты

Ученые объединили две версии черно-белых изображений, которые были сделаны в разные времена суток на Марсе и добавили цвета, чтобы создать "редкую открытку" с Красной планеты.

Curiosity оборудован навигационными камерами, которые охватывают 360 градусов окружения. Чтобы фотография дошла до Земли, марсоход хранит ее в сжатом и некачественном формате. Впрочем, ученые решили, что пейзаж был слишком красивым, чтобы "портить" эту фотографию и настроили камеры на наивысшее качество.

Фото: марсоход NASA готовится добыть еще один образец грунта Красной планеты (twitter.com/NASAPersevere)