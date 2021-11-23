RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Марсохід NASA надіслав на Землю панорамне зображення з Червоної планети

Автор: Сергій Пишкін

Марсохід Curiosity, який належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідження космічного простору, зробив новий кадр з поверхні Червоної планети. Цього разу панорама вийшла більш чіткою та не менш вражаючою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Лабораторії реактивного руху NASA.

Вчені поєднали дві версії чорно-білих зображень, які були зроблені у різні часи доби на Марсі та додали кольори, аби створити "рідкісну листівку" з Червоної планети.

Curiosity облаштований навігаційними камерами, які охоплюють 360 градусів оточення. Аби фотографія дійшла до Землі, марсохід зберігає її у стислому й неякісному форматі. Втім, вчені вирішили, що краєвид був занадто красивим, аби "псувати" цю фотографію та налаштували камери на найвищу якість.

Фото: марсохід NASA готується добути ще один зразок грунту Червоної планети (twitter.com/NASAPersevere)

Читайте РБК-Україна в Google News
МарсNASA