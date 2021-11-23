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Марсоход NASA прислал на Землю панорамное изображение с Красной планеты

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Вторник 23 ноября 2021 21:54
Марсоход NASA прислал на Землю панорамное изображение с Красной планеты Фото: марсоход NASA готовится добыть еще один образец грунта Красной планеты (twitter.com/NASAPersevere)
Автор: Сергей Пышкин

Марсоход Curiosity, принадлежащий Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства, сделал новый кадр с поверхности Красной планеты. На этот раз панорама получилась более четкой и не менее впечатляющей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лаборатории реактивного движения NASA.

Ученые объединили две версии черно-белых изображений, которые были сделаны в разные времена суток на Марсе и добавили цвета, чтобы создать "редкую открытку" с Красной планеты.

Curiosity оборудован навигационными камерами, которые охватывают 360 градусов окружения. Чтобы фотография дошла до Земли, марсоход хранит ее в сжатом и некачественном формате. Впрочем, ученые решили, что пейзаж был слишком красивым, чтобы "портить" эту фотографию и настроили камеры на наивысшее качество.

Марсоход NASA прислал на Землю панорамное изображение с Красной планеты

Фото: марсоход NASA готовится добыть еще один образец грунта Красной планеты (twitter.com/NASAPersevere)

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