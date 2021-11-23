Марсохід NASA надіслав на Землю панорамне зображення з Червоної планети

Марсохід Curiosity, який належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідження космічного простору, зробив новий кадр з поверхні Червоної планети. Цього разу панорама вийшла більш чіткою та не менш вражаючою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Лабораторії реактивного руху NASA.

Вчені поєднали дві версії чорно-білих зображень, які були зроблені у різні часи доби на Марсі та додали кольори, аби створити "рідкісну листівку" з Червоної планети.

Curiosity облаштований навігаційними камерами, які охоплюють 360 градусів оточення. Аби фотографія дійшла до Землі, марсохід зберігає її у стислому й неякісному форматі. Втім, вчені вирішили, що краєвид був занадто красивим, аби "псувати" цю фотографію та налаштували камери на найвищу якість.

Фото: марсохід NASA готується добути ще один зразок грунту Червоної планети (twitter.com/NASAPersevere)