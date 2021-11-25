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Марсоход NASA получил еще один образец камня на Красной планете

Автор: Сергей Пышкин

Марсоход Perseverance, принадлежащий Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) получил пятый образец камня Красной планеты. Он передаст его экипажу экспедиции, который полетит на Марс в будущем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт марсохода.

"Камень настолько красив, что я во второй раз взял его образец. Запечатал уже свою пятую пробирку с другим кусочком этой интересной породы", - пишет пресс-служба марсохода.

Марсоход взял два образца камня, поскольку в NASA называют это целью с "высоким уровнем приоритетности".

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что недавно марсоход получил очередной образец камня на Марсе из породы, которая была наполненная оливково-зеленым минералом оливином.

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