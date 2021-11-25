Марсоход NASA получил еще один образец камня на Красной планете

Марсоход Perseverance, принадлежащий Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) получил пятый образец камня Красной планеты. Он передаст его экипажу экспедиции, который полетит на Марс в будущем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт марсохода.

"Камень настолько красив, что я во второй раз взял его образец. Запечатал уже свою пятую пробирку с другим кусочком этой интересной породы", - пишет пресс-служба марсохода.

Марсоход взял два образца камня, поскольку в NASA называют это целью с "высоким уровнем приоритетности".