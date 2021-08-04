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Марсоход NASA показал новые фотографии Красной планеты

Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) поделилось новыми фотографиями поверхности Красной планеты, которые сделал марсоход Perseverance. Пока устройство занимается сбором образцов почвы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу марсохода.

Отметим, что сегодня главной задачей для Perseverance является поиск признаков давней жизни на Марсе. Уже вскоре устройство соберет первые показатели почвы для их дальнейшего анализа.

В частности, марсоход сделал несколько новых кадров поверхности Красной планеты.

Напомним, что Perseverance был доставлен на Марс вместе с вертолетом Ingenuity 18 февраля текущего года. Уже после 2026 года, специальная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA отправится к Красной планете, чтобы забрать показатели почв, которые на то время подготовит марсоход.

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