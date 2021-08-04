Марсохід NASA показав нові фотографії Червоної планети

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку марсоходу.

Відзначимо, що сьогодні головним завданням для Perseverance є пошук ознак давнього життя на Марсі. Вже незабаром пристрій збере перші показники ґрунту для їх подальшого аналізу.

Зокрема, марсохід зробив декілька нових кадрів поверхні Червоної планети.

Нагадаємо, що Perseverance був доставлений на Марс разом зі гелікоптером Ingenuity 18 лютого поточного року. Вже після 2026 року, спеціальна місія Європейського космічного агентства (ЄКА) і NASA вирушить до Червоної планети, аби забрати показники ґрунтів, які на той час підготує марсохід.